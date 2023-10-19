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شاهد: صورة لضباط وجنود من الجيش السعودي في فلسطين

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صورة لضباط وجنود من الجيش السعودي في فلسطين

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 16:29

: نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، صورة لمجموعة من ضباط الجيش السعودي، المشاركين في الدفاع عن فلسطين المحتلة.

وقالت الدارة عبر حسابها على تويتر: "من الذاكرة العربية والإسلامية، وعلى أساس نصرة الحق والمسلمين إيمانًا بالقضية الفلسطينية".
وتابعت: "صورة يظهر فيها مجموعة من ضباط الجيش السعودي المشارك في الدفاع عن فلسطين المحتلة، عام 1367هـ - 1368هـ، 1948م".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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