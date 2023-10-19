- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: صورة لضباط وجنود من الجيش السعودي في فلسطين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صورة لضباط وجنود من الجيش السعودي في فلسطين
الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 16:29
: نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، صورة لمجموعة من ضباط الجيش السعودي، المشاركين في الدفاع عن فلسطين المحتلة.
وقالت الدارة عبر حسابها على تويتر: "من الذاكرة العربية والإسلامية، وعلى أساس نصرة الحق والمسلمين إيمانًا بالقضية الفلسطينية".
وتابعت: "صورة يظهر فيها مجموعة من ضباط الجيش السعودي المشارك في الدفاع عن فلسطين المحتلة، عام 1367هـ - 1368هـ، 1948م".