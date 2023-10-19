العشبةالخارقة تجعل ذاكرتك حديدية وتزيل التوتر والذعر وتقوي الأعصاب

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عدن - ياسمين التهامي - ف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب، والشعور بالعصبية والذعر ومضاد للتشنج. وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على" تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر. وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm. وقال إنه يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، ومن فوائده أنه مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للفيروسات ، وطارد للديدان ، ومقو للأعصاب ، ويخفف الشعور بالعصبية والذعـر. العشبة خارقة تجعل ذاكرتك حديدية وتزيل التوتر والذعر وتقوي الأعصاب عدن - ياسمين التهامي - ف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب، والشعور بالعصبية والذعر ومضاد للتشنج. وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على" تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر. وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm. وقال إنه يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، ومن فوائده أنه مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للفيروسات ، وطارد للديدان ، ومقو للأعصاب ، ويخفف الشعور بالعصبية والذعـر. العشبة خارقة تجعل ذاكرتك حديدية وتزيل التوتر والذعر وتقوي الأعصاب

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