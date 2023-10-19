شكرا لقرائتكم خبر عن ببيضتين فقط .. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية هشة ولذيذة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبدع ربات البيوت في إعداد الكيكة الاسفنجية وتقدم مع وجبات الفطور إلى جانب كوب من الشاي، أو تقدم الكيكة الاسفنجية بعد تزيينه بالشوكولاتة والكراميل لتصبح مشابهة لشكل وطعم الجاتو اللذيذ، ويعد السر في نجاح الكيكة الاسفنجية متوقف على طريق الخفق. مقادير عمل الكيكة الإسفنجية يمكن اعداد الكيكة الاسفنجية بأبسط المكونات من خلال: طريقة عمل الكيكة الاسفنجية خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية في المنزل اتبعي الخطوات التالية لكي تحصلي على قالب ناجح من الكيك الاسفنجي: طريقة عمل الكيكة الاسفنجية طريقة عمل كيكة البيضة الوحدة

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