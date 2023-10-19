شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية عشرينية تتزوج من رجل أعمال خمسيني بخدعة ماكرة .. وبعد 5 شهور اكتشف مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل أعمال خمسيني سعودي، على الزاوج من فتاة عشرينية رغم رفض أبنائه وأحفاده، لكن بعد مرور 5 أشهر اكتشف الصدمة.

بعد أن كان وافق على طلبها وتنازل عن منزله لها. وذلك بهدف تأمين حياتها في ظل خوفها من أبناه المعترضين على زواجهم.

وبحسب “الوطن” السعودية؛ فإنه بعد مرور خمسة أشهر تفاجأ الزوج الـ سبعيني أن زوجته العشرينية رفعت عليه قضية فسخ نكاح. وأبدت أمام محكمة الأحوال الشخصية أنها كارهة له، وعلى استعداد بإرجاع المهر.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، صالح الغامدي، أن تنازل الزوج لزوجته يعتبر تنازلًا قانونيًا. حيث كما ادعي أنه قام بكتابة المنزل باسمها بإرادته، وهذا يعتبر قانونيًا.

فتاة سعودية عشرينية تتزوج من رجل أعمال خمسيني بخدعة ماكرة .. وبعد 5 شهور اكتشف مفاجأة