13 يوما من العدوان على غزة.. أكثر من 3700 شهيد ومجازر الاحتلال الإسرائيلي مستمرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 3785 شهيداً، والمصابين إلى أكثر من 13 ألف جريح، في حين واصلت طائرات الاحتلال شن غارات كثيفة.



وقال القدرة، في مؤتمر صحافي، إنه لا يوجد أي مخزون من الأدوية ولا الوقود في مستشفيات قطاع غزة، معرباً عن تخوف الطواقم الطبية من نفادها نهائياً. وأضاف: "المستشفيات تعيش حالة من الجفاف جراء عدم وجود أدوية والوقود".



وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية، مؤكدا خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كلياً وتضرر 25 جزئياً في القطاع.

في السياق، قال المتحدث باسم الداخلية في غزة إن نحو 70% من الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع هم نساء وأطفال.



من جانبه، نعى المركز الإعلامي الحكومي في غزة، قائد الأمن الوطني الذي تقوده "حماس" جهاد محيسن (53 عاماً) الذي استشهد مع أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الشيخ رضون.



وقال المركز في بيان: "نزف قائداً حكومياً عمل في العديد من مواقع العمل بوزارة الداخلية، وكان مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل وخدمة أبناء شعبنا".



وأضاف أنّ قصف منزل محيسن بشكل مباشر هو "جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال دون أدنى اعتبار لحياة المدنيين على مرأى وسمع العالم دون أن يحرك ساكناً".



في الأثناء، تواصل طائرات الاحتلال شن غارات كثيفة استهدفت اليوم حي الشجاعية في قطاع غزة.



وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أسفر قصف على منازل في حي الزيتون عن وقوع شهداء وجرحى.



كما أسفرت سلسلة من الغارات الإسرائيلية على منازل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى. كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في القطاع.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة، بأن طائرات الاحتلال دمرت برج الأندلس في منطقة الكرامة شمالي قطاع غزة والمكون من 14 طابقاً.

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ إسرائيل تتعمد قصف واستهداف محيط المخابز أثناء تواجد واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها.



وبحسب بيان للمكتب، فقد جرى توثيق استهداف أكثر من خمسة مخابز خلال عملها بمناطق مختلفة في شمال وجنوب قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو محيطها، مثل مخابز: اليازجي في تل الهوا، وعجور في الغزالي، واليازجي - الأمن العام، وعجور في منطقة السدرة، والبنا في النصيرات.



وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء الذي سقطوا في مخيم نور شمس بطولكرم ارتفع إلى 6.





المصدر: وكالات