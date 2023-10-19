شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الزعيم "عادل إمام"..لن تصدق من هو أغنى فنان عربي..دخل موسوعة جينيس وهذه هي ثروته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليس الزعيم "عادل إمام"..لن تصدق من هو أغنى فنان عربي..دخل موسوعة جينيس وهذه هي ثروته