عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفاجئ الجميع وتحذر رعاياها في تركيا وتطلب منهم المغادرة فورا

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 18:07

nbsp;نصحت قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخراً : وجاء التحذير العاجل من قنصلية المملكة عبر حسابها في منصة "إكس"، حيث وجهت رسالة للمواطنين السعوديين بأهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أيمخاطر قد تنجم عن هذه الأمطار الغزيرة. وأكدت القنصلية أنه في حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين التواصل معها على الأرقام المبينة أدناه، لتلقي المساعدة والدعم اللازمين السعودية تفاجئ الجميع وتحذر رعاياها في تركيا وتطلب منهم المغادرة فورا بعد حصول هذا الشيء!