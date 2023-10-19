شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في التاريخ .. مدينة في هذه الدولة العظمى تبحث عن سكان ومكافأة مالية مغرية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة في التاريخ .. مدينة في هذه الدولة العظمى تبحث عن سكان ومكافأة مالية مغرية !!