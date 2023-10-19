شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة من داخل غرقة العناية المركزة تروي ما حدث لشقيقها بعد تناول الإندومي!! (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثقت فتاة عبر مقطع فيديو، ما حدث لشقيقها البالغ من العمر 9 سنوات، بعد تناوله الإندومي الحار.
وظهر الطفل في الفيديو، وهو منوم على السرير داخل العناية المركزة، ويتلقى العلاج.
وقالت الفتاة خلال الفيديو: "أخوي منوم بقاله 3 أيام في العناية المركزة، بسبب تناوله الإندومي والتاكيز الحار، انتبهوا منه".
وأضافت: "أخوى أكل الإندومي وبعدها نام، وصحي أكل التاكيز، وأغمى عليه، وأخذناه للمستشفى وعملوا له غسيل معدة".
وفي التعليقات قالت مغردة: "والله إنه كارثه بنتي جتها حساسية حبوب وحكة بالجسم من شيتوس حار، وبنت صديقتي جاها التهاب في جدار المعدة منه وهم أعمارهم ما تجاوزت ١٠ سنوات".
وأضاف مغرد آخر: "معروف أنه مضر أساسًا حرارته عاليه بشكل غير طييعي، الله يشفيه ويعافيه".
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