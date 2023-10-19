لكل من يعاني من الم النقرس وانسداد الامعاء والم المفاصل اليك الحل السحري للتخلص منه!!

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عدن - ياسمين التهامي - تنمو الأزهار التي تكون من الذكور ، وهذا هو المكان الذي تتواجد فيه أعلى العنقود ، وأيضًا لهذه العشبة خمس كؤوس ، حيث تحمل كل من هذه البتلات ، وخمس بتلات ، وكانت هذه هي خصائص الأزهار تعتبر بذرة الملوك عشبًا ، وهي في الأصل تنتمي إلى فصيلة اللاكتيك

، أو ما يسمى الحلبية ، وتعرف باللغة الإنجليزية باسم بذرة القطن أو تعرف باسم Euphorbiaceae كما هو معروف أن موطنها الأصلي هو الهند ، وهي في الأصل شجيرة صغيرة جدًا ، ويتراوح ارتفاعها من 5 إلى 6 أمتار. آ فوائد ومضار حبة الملوك ، فهي بالأساس عشبة حبة الملوك تنمو في شجيرة صغيرة ،

ويتراوح ارتفاع هذه الشجرة ما بين 5 إلى 6 أمتار ، وتتميز هذه الشجرة الصغيرة بامتلاكها أوراق التي لها شكل خاص جدًا وهي بيضاوية الشكل ، وتتضمن أيضًا نتوءًا ، بالإضافة إلى أن عشب حبة البركة يتذبذب عند الحواف الخاصة به ، فهو ذو شكل مميز جدًا.