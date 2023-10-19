شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية وجدت هذا الحيوان الطيف فأعتقدت أنه قطةوقامت بأخذه إلى البيت وبعد 3 ساعات حدثت المفاجاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يوجد في هذه الحياة العديد من المظاهر الخادعة التي تغرنا بشكل عاطفي او تثير غرائزنا بشكل فطري ولكن تقودنا نحو مخاطر كبيرة اذا كنا نجهل ما ننقاد اليه هذا ماحدث مع شابة مسكينة ظنت انها انقذت قطة صغيرة من الموت ولكنها اكتشفت بعد فوات الاوان انها ليس قطة بل حيوان سام. هذه الفتاة الطيبة وجدت حيوان صغير بالقرب من منزلها قانت بحمله للبيت وهو مبلل بالماء وعلى وشك الموت وبعدما اعتنت به لاحظت عيونه الكبيرة والجاحظة ولكنه لم تعر اي انتباه الى هذا الامر وبينما كانت تداعبه قام بمهادمتها وعضها ، اعتقدت بالبداية ان عضة عادية مثل اي تصرف لحيوان اليف ولكن عندما بدء الالم بالتسلل لها ادركت ان هناك خطب ما قامت بالاتصال بالمركز الطبي وهي تشرح لهم ماحدث وتشعر بكمية الالم تزداد فطلبوا منها التوجه المباشر لاقرب مشفى وبالعل اثناء الفحوصات تبين ان هذه العضة ليست من قطة صغيرة وانما من حيوان سام يعرف بسم اللوريس البطئ. .

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