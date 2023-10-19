شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون رجيم أو رياضة.. وصفة طبيعية تنسف الكرش المدندل وتحرق دهون البطن في 7 أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تريدون الحصول على الوصفات تساعدكم في الحمية الغذائية المتّبعة، اليكم مجموعة من اعشاب تزيل الكرش والدهون المتراكمة في البطن كما تعد في الوقت نفسه خلطات للرجيم من الاعشاب والتوابل الصحية، فلا مانع من استخدام هذه الوصفات مع الالتزام الكامل بالنظام الغذائي المتّبع وممارسة التمارين الرياضية المناسبة بشكل منتظم وذلك للحصول على كافة النتائج المرجوة، ولكن ذلك لا يعني ان الاعشاب والنباتات الطبيعية خالية من الاضرار الجانبية، لذلك من الضروري استخدامها بطريقة سليمة وباعتدال، وفي حال ظهور اي اعراض جانبية لهذه الوصفات، يُنصح بالامتناع عنها واستشارة الطبيب خاصةً في حال وجود مشاكل صحية معينة.

في ما يلي مجموعة من اعشاب تزيل الكرش وكذلك وصفات للرجيم صحية وفعّالة جداً:

-1- اعشاب تزيل الكرش؛ وصفات للرجيم؛ المرامية اي القصعين:

تستعمل المرامية او القصعين كعشبة مطهرة ومعطرة وطاردة للغازات، مخفّضة للعرق، كما تستخدم ضد الالتهابات وضد تقلصات العضلات ومضادة لعدة أنواع من البكتيريا. وتستخدم كمقوية للأعصاب، لعلاج الاضطرابات الهضمية، اضطرابات الدورة الشهرية، منشّطة للدورة الدموية، مقوّية لعمل المعدة والأمعاء، مفيدة لعلاج الربو، ضعف الرئتين والإصابات المتكررة بالرشح والنزلات الصدرية، تخفف مستوى السكر في الدم، تنفع لعلاج الاكتئاب والإرهاق العصبي، كما ان شربه قبل النوم يخفف الأرق والقلق والإرهاق خصوصاً لدى المسنين، كما تستخدم هذه العشبة ايضاً في الرجيم والدايت، ولكن ما هي طُرق استخدام المرامية في وصفات للرجيم:

الطريقة الاولى:

تؤخذ ملعقة طعام صغيرة من المرامية (القصعين) في كوب من الماء المغلي وينقع لمدة تترواح بين ال10 دقائق الى الربع ساعة، ومن ثم يشرب قبل تناول الطعام بساعة اوفي المساء مع عدم تناول العشاء (مرتين في اليوم).

الطريقة الثانية:

وهي المرامية مع البابونج وإكليل الجبل، حيث يؤخذ ملعقة طعام صغيرة من كل نوع من هذه الاعشاب في كوب من الماء المغلي وينقع لمدة 10 دقائق، ومن ثم يشرب، كما يفضل شربه على الريق صباحاً وبدون سكر.

-2- اعشاب تزيل الكرش؛ وصفات للرجيم؛ الكمون:

يعتبر الكمون من النباتات العشبية المفيدة والصحيّة لجسم الانسان، كما وانه يعد من اهم وصفات للرجيم التي تساعد في رجيم الكرش والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن، حيث يعمل الكمون على إتمام عملية الهضم، يُخلِّص الجسم من الغازات والإمساك ويُعالج المغص الناتج عن ذلك، وبما انه يمتلك القدرة على تحسين عملية الهضم فإن ذلك يؤدي إلى إمتصاص المواد الغذائية بشكل جيد في الجسم، وهذا ما يؤدي بدوره الى منع تخزين الدهون بالجسم، من هنا تأتي اهمية الكمون في الرجيم والدايت، كما يعالج الكمون الصداع الناتج عن عسر الهضم، الحموضة في المعدة، يدر البول، يفتت الحصى والرمل.

كيفية استخدام الكمون في وصفات للرجيم:

الطريقة الاولى:

شرب كوب من مغلي الكمون، وذلك بوضع ملعقة كبيرة في كوب من الماء المغلي، ويحرك جيداً ويغطى لفترة تتراوح بين 5 الى 10 دقائق ومن ثم يشرب، ويجب عدم تناول اي مياه خلال ساعتين من شرب الكمون.

الطريقة الثانية:

الكمون مع الحامض :

يتم تقطيع نصف ليمونة حامض الى حلقات ومن ثم يُنقع مقدار ملعقة طعام من الكمون في الماء المغلي ( مقدار كوب) مع حلقات الحامض ويترك طوال الليل ويشرب على الريق صباحاً.

الطريقة الثالثة:

ملعقة طعام من الكمون مع عصير نصف ليمونة حامض مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون مع 4 وريقات من النعناع الاخضر يتم وضعهم على مقدار كوبين من الماء المغلي ينقع لفترة 10 دقائق وبعدها يُصفى الخليط ومن ثم يشرب كوب واحد قبل كل وجبة .

وتجدر الاشارة الى عدم تناول الكمون من قبل الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

3- اعشاب تزيل الكرش؛ وصفات للرجيم؛ الشاي الاخضر الصيني:

من المعروف ان للشاي الاخضر الصيني فوائد صحية عديدة فهو يحتوي على مركبات (البوليفينول) المضادة للتأكسد والمُحاربة للعديد من الأمراض السرطانية كما وانه يحمي من الاصابة بأمراض القلب والشرايين، اضافة الى الدور الفعّال الذي يلعبه الشاي الاخضر في التنحيف وحرق الدهون.

كيفية استخدام الشاي الاخضر كعشبة من اعشاب تزيل الكرش والدهون في الجسم:

الطريقة الاولى:

هذه الطريقة سهلة جداً: شرب كوب من الشاي الاخضر كل يوم، فيمكنكم مثلاً شرب كوب من الشاي الاخضر صباحاً بدلاً من القهوة، وكذلك يمكن شرب كوب من الشاي الاخضر بعد وجبة الغداء بفترة او في اي قت عند العصر بدون سكر، فإذا تمَّ تناول الشاي الاخضر بإنتظام مع مراعاة الكمية الموصى بها، التي يجب أن لا تتعدى ال 3 فناجين في اليوم الواحد سوف تحصلون على النتائج المرجوة فوراً، ولتضاعف مفعول التأكسد من الممكن ان نضيف القليل من عصير الليمون على فنجان الشاي الاخضر.

الطريقة الثانية:

ملعقة طعام صغيرة من الشاي الاخضر الصيني مع ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور مع بضع وريقات من النعناع وقشر الرمان، تغلى هذه المواد الاربعة، ويشرب منه كوب بدون سكر بعد الاكل ثلاث مرات يومياً ولمعرفة المزيد عن فوائد الشاي الاخضر وعن دوره في الرجيم والدايت يمكنكم الدخول على هذا الرابط فوائد الشاي الاخضر

-4- اعشاب تزيل الكرش؛ وصفات للرجيم؛ عشبة الشمر:

يعد الشمر من الاعشاب والنباتات الصحية التي تمتاز بخصائص وفوائد عديدة: فهو مهدئ للأعصاب، يطرد الغازات والدود من الجسم، كما يعد الشمرعلاج جيد للسعال ولمرض الربو تحديداً، اضف الى ذلك الدور الذي يلعبه في شد الجسم والتنحيف.

كيفية استخدام الشمر كخلطة اعشاب تزيل الكرش وكذلك وصفات للرجيم:

طريقة تحضيره: يوضع 3 ملاعق صغيرة من عشبة الشمر في كوب من الماء المغلي وينقع لمدم ساعتين ويشرب مرة في اليوم قبل النوم ( بدون سكر).

-5- اعشاب تزيل الكرش؛ وصفات للرجيم؛ بذور الكتان

تمتاز بذور الكتان بفوائد صحية عديدة فهي غنيّة بالالياف الضرورية لجسم الانسان وتحتوي على دهون متعددة غير مشبعة وصحية، كما تمتلك القدرة على الحماية والوقاية من امراض القلب والشرايين، تخفّض الكوليسترول في الدم، تمتاز بمفعولها المهدئ لاوجاع البطن، تحارب الامساك، كما تساهم في تحسين نوعية البشرة، ولمعرفة المزيد عن اهمية وفوائد بذور الكتان يمكنكم الدخول على هذا الرابط بذور الكتان تحمي القلب وتساعد في الرجيم، كما تلعب بذور الكتان دوراً بارزاً في حرق الدهون والتخلص من السمنة والبدانة.

كيفية استخدام بذور الكتان في وصفات للرجيم:

الطريقة الاولى:

ملعقة من بذور الكتان مع مقدار كوب من الماء، يترك على النار الى ان يغلي ومن ثم يصفى ويشرب بعد كل وجبة.

الطريقة الثانية:

تحضير سلطة من الخضار الطازجة ( فجل مقطّع مع الكرفس والجرجير والخس مع ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة )

او يمكنكم اضافة ملعقة طعام من بذورالكتان المطحونة الى كوب من اللبن او الزبادي الخالي من الدسم.

وتجدر الاشارة الى عدم استخدام بذور الكتان الغير الناضجة فهي ضارة، اما البذور الناضجة فليس هناك من محاذير اذا استخدمت ولكن باعتدال وحسب الجرعات المنصوص عليها.

-6- اعشاب تزيل الكرش؛ وصفات للرجيم؛ الزنجبيل:

يُعرف الزنجبيل بفاعليته في محاربة الالتهابات والاصابة بالعديد من الامراض، يخفف من الشعور بالغثيان، كما يعمل على تنظيم مستوى السكر والكوليسترول في الدم ، يساعد على محاربة عسر الهضم والتشنجات في المعدة ، اضف الى ذلك الدور الذي يلعبه في تخفيف الوزن والتخلص من السمنة والبدانة، والدهون المتراكمة في الكرش ومنطقة البطن.

الطريقة الاولى:

شرب كوب من الشاي بالزنجبيل في الصباح الباكر او قبل الوجبات اليومية وطريقة تحضيره: ضعي القليل من جذور الزنجبيل الى الشاي الاخضر المغلي واتركيه مغطى لفترة 5 الى 10 دقائق ومن ثم تصفيته وشربه.

الطريقة الثانية:

ملعقة طعام من الزنجبيل الاخضر المبشور مع ملعقة كمون صغيرة مع عصير نصف ليمونة حامض مع 4 وريقات من النعناع الاخضر يتم وضعهم على مقدار كوبين من الماء ومن ثم يتركوا على النار لكي يغلوا جيداً، بعدها يصفى المزيج ويشرب قبل الافطار.

الطريقة الثالثة:

يتم مزج الزنجبيل مع الشاي الاخضر والنعناع والكمون بنفس النسب في كوب من الماء المغلي (مقدار ملعقة طعام صغيرة من كل صنف) وبعدها تترك لمدة 10 دقائق ثم تصفى، ويتم شرب كوب 200 ملل على الريق صباحاً وكوب قبل الغداء بنصف ساعة وكذلك قبل العشاء بنصف ساعة لشهر كامل.

الطريقة الرابعة:

كما يمكنكم ايضاً دهن البطن بزيت الزنجبيل مع حركات مساج خفيفة فهذه الطريقة تساعد على التخلص من الكرش والدهون المتراكمة في منطقة البطن.

تجدر الاشارة الى انه ينصح بتناول اربع غرامات من الزنجبيل يومياً كحد اقصى..