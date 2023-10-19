شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: خبر وفاة ملك الأردن عبد الله الثاني يهز الوطن العربي.. إليكم حقيقة ما حدث!! حقيقة ام كذب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة واسعة بعد انتشار خبر يزعم وفاة ملك الأردن، عبد الله الثاني، حيث انتشر الخبر صباح امس السبت على منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير وسط صدمة الكثير من محبي ملك الأردن المعروف بمواقفه الإنسانية وقربه من المواطن الأردني، بالإضافة إلى دعمه للقضايا القومية في الوطن العربي، وفي هذا المقال قمنا بالبحث عن حقيقة خبر وفاة ملك الأردن عبد الله الثاني، وسوف نوضح ذلك في السطور التالية.

حقيقة وفاة ملك الأردن

انصدم الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة ملك الأردن، عبد الله الثاني، ورغم التداول الواسع لخبر وفاته وتصديق البعض لذلك الخبر، إلا أن موقع بوابة الخليج قام بالتأكد من ذلك وتبين أن خبر وفاة الملك عبد الله الثاني عاري عن الصحة ومجرد اشاعة ليس لها أساس من الصحة.

كما تجدر الإشارة بأن ملك الأردن عبد الله الثاني يعاني من وعكة صحية نتيجة تعرضه لإنزلاق غضروفي بالفقرات الصدرية، وقد اجريت له عملية جراحية في ألمانيا وتكللت بالنجاح.

كم عمر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

ملك الأردن، عبد الله الثاني، يبلغ من العمر واحد وستون عامًا، حيث إنه من مواليد 30 من شهر يناير في عام 1962 م بمدينة عمان الأردنية.

من هو الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي هو الملك الرابع من ملوك الأردن، حيث إنه ابن الملك الراحل (حسين بن طلال). وقد عاد الملك عبد الله الثاني من الخارج إلى مدينة عمان التي ترعرع فيها، بعد أن أكمل دراساته بجامعة (جورج تاون) والتي حصل منها على درجة الماجستير في مجال العلاقات الخارجية، كما درس في الكلية العسكرية ساندهيرست، ثم تابع الدراسة بكلية إدموند وولش، وقد تولى الملك عبد الله الثاني حكم مملكة الأردن في عام 1999 م بعد أن توفى والده.

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن السيرة الذاتية

ونتابع التعرف على الملك عبد الله الثاني الملك على الأردن من خلال الاطلاع على معلومات سيرته الذاتية، والتي نعرضها في السطور التالي:

الاسم بالكامل: عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي.

تاريخ الميلاد: 30 من شهر يناير في عام 1962 م.

محل الميلاد: عمان – الأردن.

محل الإقامة: في قصر رغدان بالأردن.

العمر: 61 سنة.

الجنسية: الأردنية.

المؤهل العلمي: درجة الماجستير بالعلاقات الخارجية.

الحالة الاجتماعية: متزوج من رانيا العبد الله، ولديه أربعة أبناء، وهم: (الأمير الحسين، والأمير هاشم، والأميرة سلمى، والأميرة إيمان).

سنة النشاط: تولى الحكم في عام 1999 م.

آخر ظهور للملك عبد الله الثاني

رصد موقع بوابة الخليج آخر ظهور لملك الأردن عبد الله الثاني، امس السبت الموافق 14 اكتوبر 2023، حيث أعلن الموقع الرسمي للملك عبد الله، أن جلالته غادر الأردن أمس السبت في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.