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عدن - ياسمين التهامي - رسميا.. وزارة التعليم السعودية تحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الأول المطولة

قامت وزارة التعليم بتحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 1445 المطولة، حيث إن وزارة التعليم هي الجهة المسؤولة والمختصة عن تنظيم وتنفيذ السياسات التعليمية في المملكة، كما أنها تعد واحدة من المسؤوليات المهمة التي تقوم بها الوزارة.

مواعيد الإجازات المدرسية

تمتد إجازة الفصل الدراسي الأول 1445 المطولة وتمتد لفترة محددة وتأتي بغرض إعطاء الطلاب والمعلمين فترة استراحة طويلة بعد نجاحهم في اجتياز الفصل الدراسي الأول، حيث يتمكن الطلاب خلال هذه الإجازة الاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة والتجديد من طاقتهم قبل العودة إلى الفصل الدراسي الثاني، كما يجب على الطلاب وأولياء الأمور مراجعة جدول الإجازات المدرسية المعلن من قبل الوزارة المعرفة موعد ومدة إجازة الفصل الدراسي الأول المطولة والاستفادة القصوى منه.

يقوم الطلاب والطالبات في المملكة بانتظار بدء إجازة الفصل الدراسي الأول في العام 1445 ، حيث وسوف تبدأ بعد مرور 40 يوماً من اليوم الحالي وهو 8 من شهر أكتوبر 2023 بناءً على تقويم العام الدراسي 1445.

وبحسب التقويم الدراسي للعام 1445 هـ / 2023-2024م، فإن فترة الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم الأحد الموافق لـ 2 جمادى الأولى وتمتد مدة الإجازة لفترة عشرة أيام حتى يوم الخميس الموافق لـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ ، والذي يوافق 25 من شهر نوفمبر 2023 م.

سوف يقوم الطلاب باستغلال هذه الإجازة للراحة والاستجمام والاسترخاء بعد فترة نهاية الدراسة وكذلك إجراء الامتحانات، بالإضافة إلى أنهم سوف يتمتعون بممارسة هواياتهم المفضلة، وقضاء وقت مميز مع أفراد أسرهم وأصدقائهم، وقامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن الكثير من الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال فترة الإجازة، بهدف تطوير مهارات الطلاب، بالإضافة إلى تطوير روح المنافسة بينهم.

الإجازات المطولة في عام 1445

تم إصدار 10 إجازات رسمية من وزارة التعليم في المملكة، يتمكن الطلاب من الاستفادة منها خلال العام الدراسي، وتكون بداية هذه الإجازات من المرحلة الابتدائية والتي تمتد حتى المرحلة الثانوية، كما تصنف هذه الإجازات إلى فترات متنوعة ومختلفة طوال العام الدراسي، بما في ذلك:

تتنوع الإجازات في الفصل الأول والثاني والثالث، كما تضم إجازات طويلة وإجازات رسمية طبقاً للائحة الخاصة بالإجازات المعتمدة.

يتاح للطلاب ثلاثة إجازات في الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى أربعة إجازات في الفصل الثاني، بينما يضم الفصل الثالث على ثلاثة إجازات أخرى، بإمكانية الطلاب معرفة مواعيد بداية ونهاية هذه الإجازات من التقويم الدراسي الرسمي.

وضحنا من خلال الأسطر السابقة عن قرار وزارة التعليم بتحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 1445 المطولة، كما تعد وزارة التعليم هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ السياسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.