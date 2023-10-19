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عدن - ياسمين التهامي - روسيا تخرج عن صمتها وتصف إسرائيل بأنها دولة مجردة من الإنسانية

دانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية الإسرائيلية لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة أمس الثلاثاء، واعتبرته جريمة، وتجرّدا من الإنسانية، مطالبة السلطات الإسرائيلية بنشر بيانات الأقمار الصناعية وتصوير يثبت براءة إسرائيل وعدم ضلوعها بهذه الجريمة.

ونفى الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء استهداف قواته لمشفى "المعمداني" في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى، متهما حركة الجهاد الإسلامي بقصفه بضربة صاروخية فاشلة.

ومن جانبها ردت حركة الجهاد الإسلامي على اتهام الجيش الإسرائيلي لها بقصف المشفى وذكّرت بأن المشفى تلقى إنذارات علنية بالإخلاء.

وشددت الحركة على أن توجيه الاتهام لها "لن يعفي العدو من مسؤوليته عن المجزرة"، مؤكدة أن "العدو يحاول فبركة الأكاذيب كعادته ليتنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية".