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شاهد .. الفنانة هبة الحسين تفاجئ الجميع بإعلان طلاقها من السعودي عايض القرني

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. الفنانة هبة الحسين تفاجئ الجميع بإعلان طلاقها من السعودي عايض القرني

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 20:40


فاجأت الفنانة هبة الحسين، متابعيها بإعلان انفصالها عن الفنان عايض يوسف القرني لأول مرة.

وقالت هبة حسين في لقاء لها بودكاست أحكي مالك، رداً على سؤال: "مطلقة ولا متزوجة"، لترد: "منفصلة"، مؤكدة أنها راضية عن ما تمر به.
وتابعت هبة حسين: "أكيد منفصلة بوجع، أنا ما فقدت زوج، أنت فاهم عمق الموضوع؟ أنا ما فقدت زوج فقط، الزوج يعوض بزوج آخر والزوجة تعوض بزوجة أخرى، أنا فقدت أخ وصديق وحبيب، وكل شيء وشخص توأمي في الصفات والطباع".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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