شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال النجم "ميسي" بعد ان بصق عليه لاعب باراجواي؟ رد مذهل لم يتوقعه أحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا قال النجم "ميسي" بعد ان بصق عليه لاعب باراجواي؟ رد مذهل لم يتوقعه أحد