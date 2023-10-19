شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفضل طريقة تنظيف وتلميع سيراميك المطبخ والحمام بخطوات سهلة ومكونات في كل بيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنظيف السيراميك من الأمور التي تهتم بها كل سيدة، وتنفق في سبيل ذلك أموالا طائلة في شراء المنظفات الكيميائية لتنظيف السيراميك والأسطح، وهذه المنظفات غير أنها مكلفة فهي أيضا ضارة بالصحة، لذلك نقدم لكي سيدتي اليوم طريقة سهلة بمواد طبيعية لتنظيف وتلميع السيراميك بنتيجة رائعة وبدون تكلفة، حيث أنه لامنزل يخلو من الخل والليمون وهما يعملوا على تفتيت الدهون العنيدة والأوساخ بشكل فعال بفضل احتوائهم على مواد حمضية تذيب الدهون بسهولة، تابعونا لتتعرفوا على الحل البسيط للأوساخ والدهون العنيدة.

طريقة تنظيف وتلميع سيراميك المطبخ والحمام

طريقة تنظيف وتلميع سيراميك المطبخ والحمام بمكونات طبيعية، تنظف الجير وتزيل البقع والدهون بسهولة ويسر، باتباع هذه الطريقة ستوفري الكثير من المال وتحصلي على نتيجة تنظيف رائعة:

المكونات:

كوب من الخل الأبيض

4 ملاعق من ملح الليمون

5 ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكربونات)

ماء دافئ

إسفنجة لتنظيف السيراميك.

ربع كوب صابون سائل.

باستخدام هذه المكونات، يمكنك إعداد خلطة بسيطة وفعالة لتنظيف السيراميك والدهون، إليكم طريقة تحضير خلطة منزلية فعالة لتنظيف السيراميك في المطبخ والحمام، يمكنكم اتباع هذه الخطوات بسهولة:قومي بإحضار بخاخة فارغة ونضيف هذه المكونات:

2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

1 ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

1/4 كوب من الخل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من صابون الأواني.

ثم يتم رجها بشكل جيد حتى يتم مزج المكونات مع بعضها.

نقوم برش هذا الخليط على الأماكن المتسخة بالدهون والاصفرار في المطبخ أو الحمام.

اتركوا الخليط على الأماكن المعنية لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق.

ثم نستخدم إسفنجة أو قطعة قماش ناعمة لدعك السيراميك بشكل جيد وإزالة الأوساخ والدهون والجير.

نشطف السيراميك بالماء البارد لإزالة الخليط.سوف تبهركم النتيجة حيث أن السيراميك أصبح نظيفًا ولامعًا.

يتم تجفيف السيراميك بواسطة قماشة نظيفة لتجنب تراكم الماء.

بهذه الطريقة، يمكنكم الحفاظ على نظافة ولمعان السيراميك في المطبخ والحمام باستخدام مواد منزلية بسيطة وفعال.

نصائح هامة للحفاظ على السيراميك نظيف

قومي بتنظيف السيراميك بشكل دوري باستخدام منظف مناسب، وذلك للحفاظ على لمعانه.

يمكنك استخدام الخل وعصير الليمون كمواد طبيعية لإزالة الجير والبقع الصعبة على السيراميك، امزجي الخل مع الماء ورشيه على السطح ثم افركي بإسفنجة لطيفة.

حاولي دائمًا تجفيف أي بقايا ماء أو رذاذ على السيراميك بعد استخدام المياه لمنع تكون الجير.تجنبي استخدام منظفات قوية يحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تؤثر على سطح السيراميك، ابحثي عن منظفات لطيفة تمنح نتائج ممتازة دون تلف للسيراميك.

استخدمي ممسحة زجاج لتنظيف السيراميك بعد الاستحمام أو الاستخدام في المطبخ، هذه العملية من شأنها تنظيف السطح أسهل وتحافظ على نظافته.

في حالة الاصفرار الشديد أو البقع استخدمي اسفنجة لتنظيفه بإستمرار.لا تنسي تنظيف الفواصل بين البلاط بواسطة فرشاة خاصة لضمان عدم تراكم الأوساخ والجير في تلك المناطق.

لحماية السيراميك من التصبغات، يمكن استخدام لوحات مطاطية في المناطق التي تعرض للتلوث بشكل متكرر.

باستخدام هذه النصائح، ستتمكنين من الاحتفاظ بنظافة ولمعان السيراميك لفترة أطول وتجنب الاصفرار والبقع وتراكم الدهون على السيراميك..