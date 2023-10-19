خلال لقائه مستشار أممي.. وزير الدفاع: الحوثيون حولوا اليمن إلى أكبر حقل موبوء بالألغام

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الخميس، أن مليشيا الحوثي أكبر حقل موبوء بالألغام في العالم منذ الحرب العالمية الأولى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الفريق الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، كبير مستشاري الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن عبدالناصر عوالي، ونائب منسق الشؤون الانسانية دييجو زوريا، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد الداعري على اهمية استمرار الجهود الإنسانية ودعم البرنامج الوطني لنزع الألغام الذي يضطلع بجهود كبيرة في نزع وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي بكميات كبيرة وبطرق عشوائية ومموهة.

وأشار الفريق الداعري، الى أن مليشيا الحوثي حولت اليمن إلى أكبر حقل موبوء بالألغام، وزرعت الألغام في المدن والطرقات والمزارع والمدارس والأحياء السكينة في تحدي واضح للقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن حجم الألغام والكميات المأهولة من الألغام تتطلب تعاوناً وتدخلاً كبيراً لنزعها.

وأوضح الداعري، أن اليمن بات حاليا من أكثر البلدان الملوثة بالألغام منذ الحرب العالمية الأولى، مشدداً على أهمية التعاون مع الحكومة اليمنية والبرنامج الوطني لنزع الألغام لتخليص البلاد من هذه الكارثة التي باتت تحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي.