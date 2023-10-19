إب.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل معلم وتعتدي على النساء في مديرية النادرة

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم مسلحون من مليشيا الحوثي الإرهابية، منزل معلم في مديرية النادرة شرق محافظة إب (وسط اليمن)، واعتدوا على أفراد أسرته من النساء والأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية اقتحموا، الأربعاء، منزل الأستاذ "صلاح البعوم" بمديرية النادرة، وقاموا بالاعتداء على النساء والأطفال.

وحسب المصادر فأن العناصر الحوثية قامت بنزع غطاء أم "البعوم" واعتدت على أخته التي جرى إسعافها لاحقا إلى المستشفى مع أنباء عن احتمالية تعرضها للإجهاض نتيجة الاعتداء، في حادثة وصفت بـ"العيب الأسود".

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الحوثية كانت تبحث عن "البعوم" الذي غادر المديرية في وقت سابق خشية الملاحقة.

وكانت مليشيا الحوثي قد حاولت اختطاف "البعوم" قبل أكثر من أسبوع على خلفية نشاطه الكبير ورعايته لفعالية كبيرة أقيمت بمدينة النادرة احتفاءً بثورة 26 سبتمبر في ذكراها الـ 61، غير أن الأهالي حالوا دون حدوث ذلك.