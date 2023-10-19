جماعة ألوية الوعد الحق العراقية: صواريخ الحوثي كانت تستهدف جنوبي إسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة شيعية عراقية مسلحة، مساء الخميس، مسؤوليتها عن هجوم مسلح أنطلق من اليمن نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجماعة التي تسمي نفسها "ألوية الوعد الحق - الجزيرة العربية" إن "صاروخية اليمن الشقيق شنت هجومًا على منطقة غوش دان جنوب الأراضي المحتلة بفلسطين".

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة على منصة "إكس" للجماعة المسلحة الشيعية التي تصف مليشيات الحوثي بأنها اليمن، نظرا لسيطرتها على مناطق واسعة منه بما فيها صنعاء،

واضافت الجماعة في تغريدتها، إن الهجوم كان يستهدف موقع غوش دان العسكري جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البنتاغون مساء الخميس إن سفينة حربية أسقطت عدة صواريخ وطيران مسير أطلقه الحوثي من اليمن، لكنه لم يجزم بهدفها أكانت تستهدف إسرائيل أم السفينة.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة إي بي سي الأمريكية إن الهدف كان جنوبي إسرائيل.

وسبق لجماعة ألوية الوعد الحق تبني هجوما على قصور ملكية في الرياض في يناير 2021، وهجوما على الإمارات في فبراير 2022.

وتقول الجماعة الشيعية إنها في الجزيرة العربية، ولا تنحصر في اليمن، وتوعد في العاشر من فبراير السنة الماضية بتكرار الهجمات على الإمارات. ويشير حسابها في تويتر وقناتها في التلغرام على تبني الخطاب الحوثي بالكامل، لكنها تميز نفسها عنه.

ولم يعلن الحوثي حتى الآن مسؤوليته عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق، بالإضافة إلى أنه لم يتبن الهجوم على الإمارات مطلع فبراير2022، رغم تبنيه سلسلة هجمات عليها قبله وبعده.



وظهر اسم "ألوية الوعد الحق" لأول مرة، على الساحة بعد استهداف العاصمة السعودية الرياض ومن ثم دبي في يناير/ كانون الثاني 2021. وكانت تركز جهودها على الحملة الدعائية والهجمات التي تستهدف السعودية والإمارات. ولم تتبنَ إلى الآن أي هجمات داخل الأراضي العراقية.



ولا علاقة لـ "ألوية الوعد الحق" بالحشد الشعبي الممول من قبل الحكومة العراقية، بل هم أقرب إلى "عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله" العراقي وتقع تحت سيطرة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.