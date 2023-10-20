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عدن - ياسمين التهامي - سعودي أصبح مليونير بالغش والخداع وحين سألوه هل فلوسك حلال أم حرام؟ كان جوابه صادما

كشف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني، عن قصة معالج شعبي لم يكمل تعليمه، وكان عاطلا ثم أصبح مليونيرا في الرياض.

القراءة والكتابةوأشار خلال لقاء له مع قناة "المجد ": "إن هناك معالجين شعبيين لهم العديد من القصص، وتم إجراء دراسة لجميع المعالجين الشعبيين لمعرفة علمهم، وهل علمهم مبني على حقائق أم لا، ووجدوا بعد الدراسة أن حوالي7 % من المعالجين الشعبيين يجهلون الكتابة والقراءة".

مليونير

وتابع : " هناك معالج شعبي درس حتى الصف الخامس الابتدائي، ولم يكمل تعليمه، وبحث عن وظيفة في كل مكان ولم يجد، ثم عمل في مجال العلاج الشعبي ، وأصبح مليونيرا ".

وأوضح أن هذا المعالج الشعبي ، افتتح مكان في الرياض، وعمل في العلاج الشعبي وتوافد عليه الكثير من الناس، وهو لا يعرف العلاج ولا يعلم عنه شيء.

أمراض

وأشار إلى أنه زار عددا من المعالجين الشعبيين، واستغرب قائلا: " كيف يلعبون بصحة الناس"، لافتا إلى أنهم لا يعرفون العلاج، وأصيب الناس بكثير من الأمراض بسبب هذا العلاج.

معالج شعبي

وكشف عن قصة معالج شعبي آخر عمره 15 عاما، موضحا : "أرسلت لنا إمارة الرياض طلبا لاختبار معالج شعبي، عمره 15عاما، وعندما اختبرته وسألته عن العلاج الشعبي ، رد قائلا: "كنت أسير في الشارع بجانب مطار الرياض، وتناولت نباتا، وأعلنت للناس عن هذا النبات."

الدراسة

وأضاف: " بدأ الناس يتوافدون عليه، لسبب أنه يمكن عنده إلهام لأنه صغير في السن، وأصبح غنيا".مشيرا إلى أنه سأل الشاب ما إذا كانت أمواله التي يكتسبها حلال أم حرام، فرد قائلا: " حرام"، مضيفا أنه نصحه باستكمال دراسته ودراسة الطب ويعالج الناس بالحلالآ