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عدن - ياسمين التهامي - من داخل منزلك .. خلطة خارقة تبيض الوجه بشكل خرافي وتزيل البقع الغامقة نهائياً

تختلف أنواع الوصفات التي يمكن من خلالها تبييض الوجه بسهولة في المنزل والتي تتنوع حسب المكونات التي تحتوي عليها وكذلك التأثير الذي تحدثه عند القيام بها، وتعد الوصفة اليابانية من أهم الوصفات التي تم اكتشافها مؤخراً والتي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء صافية كما أنه يساعد على علاج جميع مشكلات البشرة مثل البقع والتصبغات وحب الشباب.

وصفة كريم الأرز لتبييض الوجه

تعد وصفات الأرز من أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح لون البشرة وكذلك التخلص من العيوب المختلفة مثل الحبوب والتصبغات والبقع الداكنة لما يحتوي عليه من مكونات مفيدة البشرة وكذلك الشعر، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أهم طرق عمل وصفات الأرز بخطوات بسيطة في المنزل والحصول على نتائج ممتازة.

يتم وضع وعاء مناسب على النار ويتم إضافة الأرز إليه مع القليل من الماء ويتم تركها حتى يغلي تمامًا.

بعد ذلك يتم تصفية الماء وإضافة الأرز المسلوق إلى العسل والزبادي ويتم تقليب المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على قوام مناسب.

لابد من غسل البشرة جيدًا قبل وضع الخليط عليها حتى لا يكون هناك أي دهون أو زيوت عليها.

يتم تطبيق الوصفة مباشرة على البشرة ويتم تدليكها عدة مرات.

يجب ترك الوصفة حوالي ربع ساعة على البشرة حتى يتم الحصول على الفوائد الخاصة بها بسرعة.

بعد ذلك يتم غسل البشرة جيدًا باستخدام نوع غسول مناسب وكذلك القليل من الماء الفاتر.

يجب استخدام نوع مناسب من المرطب عليه حتى لا تتعرض البشرة للجفاف.

يجب تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً وسوف يتم الحصول على بشرة بيضاء خالية من التصبغات والحبوب.