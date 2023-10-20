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عدن - ياسمين التهامي - جماهير النصر السعودي يمسكون على قلوبهم بسبب إصابة "رونالدو" ( فيديو )

تسبب أحد المشجعين بالخطأ في إصابة النجم كريستيانو رونالدو خلال لقاء البرتغال ومضيفتها البوسنة أمس الاثنين في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، وحاول احتضان رونالدو والتقاط صورة تذكارية معه، ولكن اندفاع المشجع تسبب في تعرض النجم البرتغالي لإصابة طفيفة على مستوى الكاحل.

وبعد تدخل أمن الملعب للإمساك بالمشجع وإبعاده عن رونالدو، ظهر الأخير وهو يشعر ببعض الانزعاج في كاحله الأيمن ويعرج لبضع ثوان، لكنه تمكن من مواصلة اللعب.

وانتهت المواجهة بفوز البرتغال بخماسية دون رد بينها ثنائية لرونالدو.

وعززت البرتغال التي ضمنت في الجولة الماضية تأهلها لنهائيات كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، موقعها في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.

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