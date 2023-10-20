شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو عمرك 70سنة بذرة جبارة بسعر التراب تعيد شبابك وكانك بسن العشرين تعرف عليها ولن تندم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر عشبة بذور الكتان تحل الكثير من مشكلات البشرة وتُعيد غليها مرونتها السابقة مما يُعيدك شباب مرة أخرى غير أنها رائعة في القضاء على أي اسمرار يطرأ على الجلد مع التقدم في العمر وتُعيد بشرة الطفولة المرنة الصافية النقية موحدة اللون.. ووفة سيروم بذور الكتان هي الوصفة الأكثر فاعلية من وصفات بذور الكتان المختلفة كما أنها الحل الأكثر أماناً كونها طبيعية والأوفر في نفس الوقت.البروتين المتفاعل-C (بالإنجليزيّة: C-Reactive Protein)

.يمتلك خصائص مضادةٍ للبكتيريا: فقد تبين أنَّ زيت الزيتون يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي قد تساهم في قتل البكتيريا الضارة أو تثبيط عملها، وبشكلٍ خاص البكتيريا التي تُعرف باسم المَلوِيّة البوابيّة (بالإنجليزية: Helicobacter pylori)؛ والتي وُجد أنَّها قد تسبّب الإصابة بقرحة وسرطان المعدة، كما تبين في إحدى الدراسات أنَّ تناول 30 غراماً من زيت الزيتون البكر الممتاز بشكلٍ يومي قد يساعد على مكافحة العدوى التي تنتج عن هذه البكتيريا بنسبةٍ تتراوح بين 10 إلى 40% من الأشخاص؛ وذلك خلال أسبوعين فقط.

يُقلل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية:آ حيث تُعتبر الجلطة الدماغية هي المسبب الثاني للوفاة في الدول المتقدمة، وتحدث هذه الحالة نتيجة وجود خللٍ في تدفق الدم إلى الدماغ، أو بسبب تجلط، أو نزيف الدم، وقد لوحظ في تحليلٍ شمل عدّة دراساتٍ أنَّ زيت الزيتون يُعتبر المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة؛ والتي وُجد أنَّها ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، وأمراض القلب.يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب: حيث لوحظ في عدّة دراساتٍ أنَّ زيت الزيتون البكر الممتاز هو من أهم مكونات حمية البحر الأبيض المتوسط، وهذا يُفسر انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب لدى سكان تلك المنطقة؛ حيث يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز على خفض ضغط الدم الذي يُعتبر من العوامل المسببة لأمراض القلب والوفاة المبكرة، كذلك فإنّه يُحسن من بطانة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنَّه يساعد على تقليل خطر التعرض إلى تخثر الدم بشكلٍ مُفرط، ومن الجدير بالذكر أنَّ إحدى الدراسات بينت أنَّ زيت الزيتون قد قلّل من الحاجة إلى تناول أدوية ضغط الدم بنسبةٍ تصل إلى 48%.