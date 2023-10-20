شكرا لقرائتكم خبر عن تنقي الجسم من السموم وتمنع ارتفاع السكر عشية رخيصة تصنع المعجزات بجسمك (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غالبا ما يستعمل الكثير من الأشخاص فاكهة الليمون في الوصفات الطاردة للسموم، لكن ثمة نبتة أخرى تصنع المعجزات ستمكنكم من التخلص من سموم جسمكم في وقت قصير دون تغيير عاداتكم الغذائية. لنكتشفها! تعد هذه النبتة من بين الأطعمة الأكثر فعالية لتنظيف الجسم. كما تعتبر فعالة كذلك لإزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية.

وتكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال كونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم.

تنقي وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم.

حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها).آ

تتميز الكزبرة بالأوراق الخضراء الكثيفة ، جميع أجزاؤها صالحة للأكل ولكن أوراقها الطازجة والبذور المجففة تستخدم أيضا فى الطبخ كتوابل . تتميز الأوراق بطعم حمضى مختلف عن البذور. والكسبره هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم له أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثماراً دائرية صغيرة صفراء الى بنية اللون وتعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة ويستخدم البذور والزيت العطري والأروراق.

الاسم العلمي : corindrum saivum الاسم الإنجليزي : coriander العائلة الخيمية : umbelliferae fa . M . الأسماء العر