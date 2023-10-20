شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القرع للبشرة والشعر تعرفي على فوائده الجبارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرع العسل كما نسميه في مصر، أو اليقطين كما يُطلَق عليه في العديد من الدول الشقيقة الأخرى، كلها مسميات مختلفة لنفس الثمرة الغنية بالمعادن والفيتامينات، ولها مشاركات قوية في الغرب في عيد الهالوين، فما هي مكونات ثمرة قرع العسل؟ وما هي استخداماتها؟ فوائد قرع العسل للشعر

تشتهر دول أمريكا الشمالية بزراعة قرع العسل، فهو شائع في تلك الدول، ويدخل في تكوينه الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للإنسان، ومنها الزنك والنحاس وفيتامين ك، والمنجنيز والألياف الغذائية وحمض البانتوثنيك، وملح حمض الفوليك والكربوهيدرات والبروتين والفولات، وغيرهم الكثير.

تتعدد فوائد قرع العسل، فهو يمكن استخدامه كمقشر طبيعي للبشرة، فتصبح لامعة وجميلة ونضرة، كما يساعد القرع في بناء أنسجة الجلد، ويمكن للسيدات أن يتخلصن من الخطوط الرفيعة، باستخدام وصفات قرع العسل.

للقرع مكونات غنية بالفيتامينات والمعادن، ولهذا فهو عنصر طبيعي مثالي للحفاظ على شعرك وتقويته، فقرع العسل أو اليقطين، يدخل في ، ما يمنح الشعر القوة واللمعان والترطيب اللازم، وهذا بفضل عنصر الأوميجا ثري، التي تسهم في تغذية الشعر وفروة الرأس، بعيدًا عن شبح تكوين قشرة الشعر

كما يحتوي القرع على فيتامين أ الذي يساعد على تخليص الشعر، من التقصف والتلف، ولهذا فمن المهم مزجه مع العسل أو الزبادي، لتحقيق أفضل نتيجه للشعر، كما يستخدم كبلسم طبيعي أثناء الاستحمام..