شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. النصر السعودي يتعاقد مع نجل رونالدو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �اي كورة – أكدت بعض التقارير الصحفية، أن نادي ‎النصر السعودي تعاقد مع البرتغالي جونيور نجل كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول. وبحسب الأنباء فإن النصر سيمنح نجل رونالدو القميص رقم (7) لكي يصبح لاعبا رسميًا في الفئات السنية. : عاجل.. النصر السعودي يتعاقد مع نجل رونالدو .

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