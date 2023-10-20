شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طرق سهله وسريعة لتخليل الزيتون في المنزل مش هتشتريه تاني(تعرف عليها الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك طرق عديدة لتخليل الزيتون، لكن أشهرها هي الطريقة التقليدية، والطريقة السريعة، حيث تعتمد الطريقة التقليدية على الماء والملح، فيما تزيد في الطريقة السريعة عدد من الإضافات وطرق التحضير، كما يضيف بعض الأشخاص مزيجًا خاصًا من البهارات إلى الزيتون أثناء التخليل، بينما يفضل البعض الآخر تخليله بزيت الزيتون.

طريقة تخليل الزيتون بالماء والملح

الطريقة الأولى والأكثر شهرة هي طريقة تخليل الزيتون بالماء والملح، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أو الإضافات وتعتبر أبسط وأسهل طريقة لتخليل الزيتون، وفيما يلي خطوات التخليل:

شطف الزيتون جيدا بالماء الجاري.

ينقع الزيتون في خليط الماء والملح لمدة 3 أيام مع تغيير الماء يوميا.

غسل الزيتون جيدا بالماء الجاري.

صب الماء والملح والخل والسكر في وعاء كبير.

أضيفي البهارات حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الفلفل الأحمر أو الكركم أو النعناع.

تسخين الخليط على نار متوسطة حتى الغليان.

صفي الزيتون من الماء.

أضيفي الزيتون إلى الماء الساخن المملح.

يغطى الوعاء ويترك في مكان دافئ لمدة أسبوعين أو أكثر.

طريقة تخليل الزيتون مثل المحلات.

بالنسبة للطريقة السريعة وهي طريقة تخليل الزيتون مثل المحلات، فإن مدة نضج الزيتون أقصر من الطريقة التقليدية، وخطوات الطريقة السريعة، وهي كما يلي:

ضعي الزيتون في وعاء كبير وأضيفي إليه الخل والسكر والبهارات والجزر المبشور والعصفر والليمون المعصور.

أضيفي الماء حتى يغطي الزيتون بالكامل.

نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة أسبوع أو أكثر.

طريقة تخليل الزيتون المسلوق

هذه الطريقة من أسرع الطرق لتخليل الزيتون، لأن الزيتون عند سلقه ينضج سريعًا، وفيما يلي طريقة التخليل:

المكونات

1 كيلو زيتون أخضر

1 لتر ماء

1/2 كوب خل أبيض

1/2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة حبهان

1 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة أوراق لورا

3 ثمرات جزر مبشور.

طريقة التحضير

شطف الزيتون جيدا بالماء الجاري.

اصنعي فتحة طولية صغيرة في كل زيتونة.

ضعي الزيتون في وعاء كبير.

أضيفي الماء والملح إلى الزيتون.

نغطي القدر بغطاء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

نترك الزيتون ليغلي لمدة 10 دقائق.

صفي الزيتون من الماء.

ضعي الزيتون في وعاء كبير.

أضيفي الخل والسكر والبهارات إلى الزيتون.

اسكبي الماء فوق الزيتون حتى يغطيه بالكامل.

نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة أسبوع أو أكثر.

عند التخليل يمكنك إضافة أي خضروات إلى الزيتون: البصل أو الجزر أو الفلفل.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على زيتون مخلل حار، أضيفي الفلفل الحار إلى الخليط.

بعد الانتهاء من التخليل، من الأفضل الاحتفاظ بالزيتون المخلل في الثلاجة.

يمكنك تخزين الزيتون المخلل لمدة تصل إلى عام في الثلاجة.

طريقة تخليل الزيتون الأسود

وعن طريقة تخليل الزيتون الأسود فهي تشبه طريقة تخليل الزيتون الأخضر، ولا فرق بينهما إلا أن الزيتون يوضع كاملاً دون فتحه إذا كان زيتون كالاماتا، لأنه رقيق وليس سميكاً ، بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع الزيتون الأسود بنفس مرارة الزيتون الأخضر ويمكن تخليله مباشرة.

المكونات

1 كيلو زيتون أسود

1/2 كوب خل أبيض

1/2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة حبهان

1 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

5 أوراق لورا.

طريقة التحضير

أولًا، قومي بغسل الزيتون جيدًا بالماء الجاري.

نقطع الزيتون إلى نصفين أو نقطعه إلى شرائح أو نتركه كاملاً حسب الرغبة.

ضعي الزيتون في برطمان.

أضيفي الخل والسكر والبهارات إلى الزيتون.

اسكبي الماء فوق الزيتون حتى يغطيه بالكامل.

نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة أسبوع أو أكثر..