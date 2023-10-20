شبكة حقوقية: مليشيا الحوثي "مستمرة" في تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن أسلحة

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن أسلحة في محافظة عمران.



الشبكة قالت إن انفجاراً عنيفاً هز محافظة عمران، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المدنيين وتضرر عدد من المنازل وتدمير بعضها بالكامل، واحتراق عدد من السيارات بالقرب من مكان الانفجار.



وأشارت الشبكة إلى أن تخزين الأسلحة في القرى والمنازل يعد كارثة إنسانية تتعمد مليشيا الحوثي إبقاءها وسط المدنيين منذ انقلابها على الدولة ومؤسساتها في سبتمبر 2014.



ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في الضغط الحقيقي على الجماعة ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب اليمني ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين من قيادات الجماعة التي تتسبب بقتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.



وكانت مصادر قبلية قد أكدت مقتل 14 شخصاً وإصابة 60 آخرين في إحصائية أولية جراء انفجار مخزن أسلحة في قرية بيت سيلان التابعة لمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء وجود مصابين بحالة حرجة.



وأفادت المصادر أن المخزن يتبع تاجر السلاح الحوثي محمد سيلان دمر المنزل بشكل كلي إضافة إلى أربعة منازل بجواره فيما تهدم 16 منزلاً بشكل جزئي، مشيرة إلى أن اسباب الانفجار تعود إلى سوء تخزين الأسلحة والبارود داخل منزل التاجر.

