شكرا لقرائتكم خبر عن راتب عامل النظافة في هذه الدولة 4050 دولار شهريًا.. فكم راتبه في السعودية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - راتب عامل النظافة في هذه الدولة 4050 دولار شهريًا.. فكم راتبه في السعودية؟

كم راتب عامل النظافة في السعودية 2023، حيث تُعد السعودية من أكثر الدول العربية تقدمًا ومواكبة للعصر على جميع الأصعدة.

لذا فتجد أن عامل النظافة يحظى في المملكة على اهتمام كبير من الدولة.

وذلك لدوره المهم والضروري في الحفاظ على البيئة وعلى نظافة البلاد.

سنتعرف في هذا التقرير عبر موقع موجز الأنباء على راتب عامل النظافة في السعودية 1444 ، وما هي أهم حقوقه وواجباته؟.

عامل النظافة في السعودية

ينال عامل النظافة في المملكة، على اهتمام ورعاية من جهة الحكومة السعودية، حيث تم تحويل اسمه من عامل نظافة إلى “صديق البيئة”.

حيث تؤمن لهم رواتب مجزية، وتمنح كل ذي حق حقه، وجميع العاملين فيها مسجلين لدى وزارة العمل كموظفين حكوميين.

حيث يحصل العامل في المملكة على كافة حقوقه من رواتب أو إجازات أو مستحقات.

أما عن راتب عامل النظافة في المملكة العربية السعودية، فهو يتراوح ما بين 600 إلى 1000 ريال سعودي، ويحدد بناءً على ساعات وطبيعة عمله ليصل لضعف هذا الراتب.

الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة الرياض

تم تأسيس أمانة مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية 1937م كبلدية صغيرة.

ليتم توسيعها بعد ذلك في 1956 وتحمل اسم رسمي وهو “أمانة مدينة الرياض”.

حيث أن أمانة مدينة الرياض هي المسئولة عن أعمال النظافة، والتشجير، وتزين طرقات المملكة العربية السعودية.

مقارنات رواتب عمال النظافة وسطيا في الشهر

بالمقارنة بين راتب عامل النظافة في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية والغربية نتوصل إلى أن:

يتقاضى عامل النظافة في السعودية: 600 – 1000 ريال سعودي.

ويحصل عامل النظافة في مصر على راتب قدره: 750 جنيهًا مصريًا (154 ريال سعودي).

ويتقاضى عامل النظافة في سويسرا: 4050 دولار أمريكي (15 ألف ريال سعودي).

ويحصل عامل النظافة في كندا على راتب قدره: 2500 دولار أمريكي (9375 ريال سعودي).

مهام وواجبات عامل النظافة في السعودية

يمكن تحديد مهام عامل النظافة في المملكة العربية السعودية في عدة نقاط كما يلي:

إفراغ سلال المهملات وجمع النفايات.

تنظيف المباني المتضررة من الكوارث الطبيعية كالحرائق أو الزلازل.

رش الأدوية والمبيدات الحشرية.

تنظيف الطرق والأرصفة.

إزالة النفايات والقمامة من الطريق.