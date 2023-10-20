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عدن - ياسمين التهامي - وفري فلوسك .. إلبك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الرهيبة وستذهلين كل ضيوفك

تعتبر الكيكة من الحلويات التي يحبها الجميع ويفضل البعض تناولها بين الوجبات مع كوب من البيبسي أو العصير كوجبة خفيفة وسريعة، ومع ارتفاع الأسعار أصبح من الصعب على البعض عمل الكيك بشكل يومي، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الاقتصادية بالشوكولاتة فتابعونا.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة

يمكنك الآن عمل كيكة شوكولاتة مع صوص رهيب بدون بيض أو حليب من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 كوب دقيق. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب سكر. كوب ماء دافئ. كوب إلا ربع زيت. 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة خل.

مكونات خليط التسقية:

ملعقة كبيرة سكر. ملعقة كبيرة كاكاو. 2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

مكونات صوص الشوكولاتة:

ملعقة كبيرة نشا. 3 ملاعق كبيرة كاكاو. 2 ملعقة سكر. ملعقة زيت. كوب ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع بداخله السكر مع الكاكاو والماء الدافئ ونقلب بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر.

بعد ذلك الزيت مع الفانيليا والخل ونقلب مرة أخرى وفي بولة أخري يوضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر. ونصب الخليط السائل على المكونات الجافة ونقلب بالمضرب اليدوي لحين الحصول على قوام الكيك المطلوب. نصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزيت ومغلفة بالدقيق ونضعها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

نجهز خليط التقسية من خلال خلط الكاكاو مع السكر والماء الدافئ أو الحليب إذا كان متوافر لديك. نقوم بعمل ثقوب في الكيكة وهي دافئة ونصب خليط التقسية عليها ونتركها جانبا لكي تتشربه ونبدأ في تحضير الصوص.

نحضر قدر ونضع بداخله الكاكاو مع السكر والنشا والماء ونقلب المكونات حتى تتداخل مع بعض ثم ترفع على نار متوسطة. نستمر في التقليب حتى يغلي الصوص ويصبح قوامه كريمي ثم نضيف الزيت لأنه يعطي لامعة للصوص.

يرفع الصوص جانبا ويترك حتى يبرد ثم يوضع فوق الكيكة ويمكنك تزيين الوجه بالشوكولاتة المبشورة. أو قطع من الكريز ويمكنك تركها كما هي والآن أصبحت لديك كيكة الشوكولاتة جاهزة قدميها لأطفالك أو للضيوف. مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا.