طريقة عمل بسكويت التمر الهش واللذيذ بمقادير مظبوطة وبطعم أحلى من الجاهز

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عدن - ياسمين التهامي - بسكويت التمر من أنواع البسكويت التي له مذاق طيب ويعشقه الكبار والصغار في كل الأوقات، حيث تفضله جميع الأمهات لأطفالها لما له من عناصر غذائية ومفيدة لصحتهم، فهو ملئ بالفيتامينات والمعادن لأن التمر يدخل في أحد مكوناته الأساسية وهو مصدر غني بالطاقة التي يحتاجها الجسم، كما أنه سهل الهضم وخفيف على معدة الأطفال، إذاً تبحث جميع السيدات عن طرق سهلة وبسيطة لإحضار بسكويت التمر بالمنزل بكل سهولة. المكونات بسكويت التمر من الوجبات الأساسية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة، سواء بتقديمه على الإفطار أو العشاء، حيث يعتبر من أفضل الحلويات والمخبوزات التي تحتوي على التمر الذي يعتبر مصدر قوي لإمداد الجسم بالطاقة وأيضًا معالجة الإمساك، إليكم طريقة تحضير بسكويت التمر: 3 أكواب من الدقيق.

كوب سمنة.

2 معلقة كبيرة نشا.

بيضة.

نصف كوب سكر بودرة.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة من الفانيليا السائلة.

ذرة ملح. كيفية عمل بسكويت التمر في بوله كبيرة قومي بوضع السمن بدرجة حرارة الثلاجة، ومن ثم ضعي عليها السكر البودرة المنخول جيداً.

قومي بضرب السمن مع السكر حتى تمتزج المكونات تماماً، ويصبح الخليط فاتح اللون يشبه الكريمة.

قومي بوضع البيضة ومعها والفانيليا وذرة الملح واضربي المكونات مرة أخرى جيداً.

ضعي المكونات الجافة مع بعضها البعض من الدقيق والنشا والبيكنج بودر وقومي بالتقليب حتى تتداخل جميعها.

بعد ذلك قومي بوضع المكونات الجافة على خليط السمن والسكر، اخفقي المكونات جيداً واستمري بالضرب حتى تحصلي على عجينة البسكويت متجانسة سهلة التشكيل.

قومي بتحضير عجينة العجوة على البارد، بوضع الزبدة عليها وقومي بالعجن كويس جداً.

قومي بإحضار 2 من البيض وعليهم معلقة كبيرة سمنة واضربيهم جيداً، ومن ثم ضعيهم على عجين البسكويت.

احضري كيس من الثلاجة مدهون بالزيت حتى يتم تشكيل العجينة عليه.

افردي العجين على كيس الثلاجة بالنشابة حتى تحصلي على السمك المطلوب.

بواسطة كيس آخر ضعي العجوة وقومي بفردها هي الأخرى بالنشابة حتى السمك المطلوب.

ضعي العجوة بعد الفرد على عجينة البسكويت، مع لم العجينة على بعضها البعض.

بعد أن تتشكل وحدات البسكويت يتم رصها بالصاج وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ربع ساعة.

هنا البسكويت جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت التمر الهش واللذيذ بمقادير مظبوطة وبطعم أحلى من الجاهز

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