شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن علامة تظهر في الرقبة تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول.. توجه إلى الطبيب فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة طبية عن علامة في الرقبة تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، موضحة أن أحد هذه الأعراض هو آلام الرقبة.

وأشارت الدراسة إلى علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الكوليسترول وآلام الرقبة، تسبب تراكم الكوليسترول الزائد في الشرايين، وتكوين رواسب لويحية تحد من تدفق الدم، وفقا لموقع "medium".

وأوضحت أنه عندما تتأثر الشرايين التي تغذي عضلات الرقبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم والتصلب في الرقبة.

وتابعت: هناك بعض الأعراض المصاحبة لآلام الرقبة، وتشمل آلام الرقبة التي تستمر أو تتفاقم مع مرور الوقت، وتصلب في عضلات الرقبة، والصداع، خاصة بالقرب من قاعدة الجمجمة، وينتشر الألم من الرقبة إلى الكتفين والذراعين، وضعف أو تنميل في الأطراف العلوية، مشددة: عليك استشارة الطبيب المختص فورا، إذا واجهت أي من هذه الأعراض.