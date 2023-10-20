الفريق الداعري: لا يمكن الوصول إلى تسوية سياسية مع جماعة تدعي الحق الإلهي لحكم اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، إن مليشيا الحوثي تزعم الحق الإلهي في الحكم ولا تعترف بالآخر، وبهذا لا يمكن الوصول معها إلى تسوية مهما بذلت من مساعي وجهود داعية للسلام.

وأضاف الداعري خلال زيارته، الخميس الكلية الحربية ومعه قائد قوات التحالف في عدن العميد الركن حسين الحربي- أن "اليمن يمر بالكثير من التحديات ويعاني من الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي منذ أكثر من ثمان سنوات".

وأكد أن الرهان اليوم على الكليات والاكاديميات والمدارس العسكرية التي يعول عليها في صناعة الرجال والقادة وانتاج الدماء الجديدة والطاقات الخلاقة.

وأشار إلى أن الدفعة (52-دفعة الأمل) هي النواة الأساسية لرفد القوات المسلحة بكوادر مؤهلة ومدربة وقيادية لتأهيل وحدات القوات المسلحة وتحقيق النصر في مختلف الجبهات.

وشهد الفريق الداعري والعميد الحربي، عرضاً عسكرياً لمنتسبي الدفعة الـ 52 بمناسبة احتفالات شعبنا بالاعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر.