بعد إسقاط صواريخ أطلقت من اليمن.. نيويورك تايمز: تزايد مخاوف واشنطن من حرب أوسع في الشرق الأوسط

المنامة - ياسر ابراهيم - أسقطت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في شمال البحر الأحمر يوم الخميس ثلاثة صواريخ كروز وعدة طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن قال البنتاغون إنها ربما كانت متجهة نحو إسرائيل.



وقال الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار، لكنها انطلقت من اليمن متجهة شمالاً على طول البحر الأحمر، وربما نحو أهداف في إسرائيل".



وقال الجنرال رايدر إن الصواريخ والطائرات بدون طيار أطلقها المتمردون الحوثيون المؤيدون لإيران في اليمن وسط موجة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال اليومين الماضيين.

ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تسلط هذه الأحداث الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة من احتمال تحول الصراع في قطاع غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك وسط مخاوف كبار القادة الأميركيين من إمكانية جر الولايات المتحدة إلى الصراع إذا هاجمت الميليشيات القوات الأميركية في العراق وسوريا.



وقال الجنرال رايدر إن أحد المقاولين المدنيين الأمريكيين توفي أثناء إنذار بهجوم بطائرة بدون طيار يوم الأربعاء، بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء محاولته الاحتماء في قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق.



وقال رايدر إن المحللين العسكريين يحاولون تحديد من نفذ هجمات الطائرات بدون طيار، لكن الميليشيات المدعومة من إيران شنت في الماضي هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد 2500 جندي أمريكي متمركزين في العراق و900 جندي في سوريا.



ومنذ هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سارعت إدارة بايدن إلى إرسال حاملتي طائرات وقوات إضافية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من إسرائيل لردع إيران ووكلائها في المنطقة من الانخراط في حرب إقليمية أوسع.



وأعرب كبار القادة الأميركيين عن مخاوفهم من إمكانية جر الولايات المتحدة إلى الصراع إذا هاجمت الميليشيات القوات الأميركية في العراق وسوريا.



وسعى الجنرال رايدر إلى الاستمرار في هذا الموضوع يوم الخميس على الرغم مما اعترف بأنه "ارتفاع طفيف" في هجمات الطائرات بدون طيار في العراق وسوريا في الأيام القليلة الماضية.



وقال الجنرال رايدر: "في الوقت الحالي، يتم احتواء هذا الصراع بين إسرائيل وحماس، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان الردع في المنطقة، حتى لا يتحول هذا الصراع إلى صراع أوسع".



وأضاف أن أي رد عسكري أمريكي مسلح "في حالة حدوثه سيأتي في الوقت والطريقة التي نختارها".