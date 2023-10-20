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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �راتين بذور الكتان المعجزة لفرد الشعر بطريقة طبيعية بدلاً من تلف شعرك من البروتين نقدمه لكم، حيث تبحث الكثير من النساء عن طرق لفرد شعرهن دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، وتعد وصفة بذور الكتان من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد على فرد الشعر المجعد وجعله أكثر نعومة ولمعانًا. [ /‏ ..: ربع كوب من بذور الكتان كوب من الماء طريقة التحضير: ضعي بذور الكتان في الماء في وعاء على نار متوسطة الحرارة. اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أخرى، مع التحريك من حين لآخر. صفي الخليط باستخدام قطعة من الشاش أو مصفاة. أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط. طريقة الاستخدام: وزعي الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف. غطي شعرك بمنشفة مبللة لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد...: للحصول على أفضل النتائج، كرري استخدام الوصفة مرتين أسبوعيًا. إذا كان شعرك طويلًا، فيمكنك زيادة كمية الخليط حسب الحاجة. إذا كان شعرك دهنيًا، يمكنك تقليل كمية زيت الزيتون في الوصفة. تعد وصفة بذور الكتان من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة التي تساعد على فرد الشعر المجعد وجعله أكثر نعومة ولمعانًا. : كيراتين بذور الكتان المعجزة لفرد الشعر بطريقة طبيعية بدلاً من تلف شعرك من البروتين .

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