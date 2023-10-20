شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على طريقة عمل مقروطة التمر اللذيذة فيالمنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�ريقة عمل مقروطة التمر، تشتهر مخبوزات مقروط التمر كثيرًا حيث نجدها في المخابز التي تصنع القرص وغيرها، الجدير بالذكر هو أن طعمها أكثر من رائع كما أنها شهية ومفيدة لاحتوائها على العجوة كأحد أهم مكوناتها، فهو عبارة عن قطعة بين طياتها توجد العجوة واضحة جلية، ونظرًا لأنها مفيدة للغاية فإن هناك الكثير ممن يبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل بشكل ناجح حتى يستطيعون تناولها والاستفادة من فوائدها وسعراتها الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، ولمعرفة طريقة تحضير مقروط التمر فإنه يمكنكم متابعة المقال التالي.. خطوات تحضير مقروط التمر في المنزل هناك عدة خطوات يجب اتباعها بكل سهولة من أجل تحضير مقروط التمر في المنزل بكل سهولة مع توفير بعض المكونات والتي منها كالتالي: المكونات 3 أكواب دقيق. كوب ماء دافئ. كوب زبدة طرية. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة لبن بودرة. ملعقة صغيرة شمر. ملعقة صغيرة يانسون ناعم. مكونات الحشو 2 كوب تمر بدون نوى. 3 ملاعق كبيرة سمن. 4 ملاعق فستق ناعم. بيضة محفوفة. نصف ملعقة حبهان مطحون. طريقة التحضير في البداية قومي بإحضار مقلاة وضعي بها الزبدة ومن ثم ترفع على النار حتى تذوب تماما. أحضري وعاء آخر وقومي بنخل الدقيق به ومن ثم الملح والبيكنج بودر واليانسون وبقية المكونات ونقلب. قومي بإضافة الزبدة الساخنة إلى المزيج مع ضرورة تقليبها جيدًا في الدقيق حتى تختفي تمامًا وتصبح خالية من الكتل. بعد ذلك يتم إضافة الماء شبه الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب جيدًا حتى تحصلي على عجينة جيدة وناعمة. نترك العجين يرتاح قليلًا حتى مرور نصف ساعة. أحضري وعاء آخر وقومي بوضع التمر به وكذلك الفستق و السمن والحبهان ونقلب جيدًا حتى تصبح لدينا عجينة التمر الناعمة. قومي بفرد الحشو على سطح نظيف ومن ثم تقطع على هيئة قطع متساوية الحجم. احضري الهجينة ومن ثم تقطع إلى قطعتين ومن ثم نفرد كل واحدة على الرخامة المرشوشة بالدقيق. يتم تقطيع العجين على هيئة قطع تشبه قطع عجينة التمر ومن ثم نحضر قطعة ونضعها على العجين و برمها على هيئة أسطوانة ومن ثم نضعها في صينية بها مسحة زيت وهكذا. : تعرف على طريقة عمل مقروطة التمر اللذيذة في المنزل.