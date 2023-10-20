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عدن - ياسمين التهامي - 4 ملاعق من هذا الشراب كل صباح (وداعاً لانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم والكولسترول)

إن المثابرة على استهلاك هذا الشراب يفتح الشرايين المسدودة ويعالج الكوليسترول السيء وارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول من الأشياء الشائعة هذه الأيام وهو يسبب مشاكل صحية .

اليوم سنقدم لكم من كله لك شراباً طبيعياً يفتح الشرايين ويخفض ضغط الدم والكوليسترول.

المكونات:

علبة من البايكنغ صودا (الكربونات)

5 إلى 6 باقات من البقدونس

1 كغ من الليمون الحامض

12 كوب من الماء

التعليمات:

في البداية اغسلوا الليمون الحامض بالماء البارد ومن ثم املأوا وعاءً بالماء الساخن وضعوا الليمونات الحامضة فيه والكاربونات واتركوها جميعاً مدة ساعة.

اغسلوا البقدونس وافرموه ثم أضيفوه إلى الخليط واطهوا المكونات كلها مدة 2-3 ساعات على نار هادئة . وحالما يجهز الشراب، اسكبوا الخليط في وعاء واحفظوه في البراد .

4 ملاعق من هذا الشراب كل صباح وقل وداعاً لانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيء