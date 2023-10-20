عدن - ياسمين التهامي - تناول الماء والليمون على الريق وستدهشك المعجزة التي ستحصل لجسمك

الجمعة 20 اكتوبر 2023 الساعة 03:15

الماء فهو المِفتاحُ الأساسيُّ لبقاء الكائنات الحيَّة على قيد الحياة، فلا يَستطيع الإنسانُ البقاءَ حيّاً دون شرب الماء إلّا أياماً معدودة، كما أنَّهُ يُشكل 75% من جسم الأطفال الرُضّع و55% من أجسام البالغين، ممّا يَعني أنَّهُ ضَروريٌ لتوازن خلايا الجسم. فوائد الماء والليمون على الريق لا تُوجد دراساتٌ علميَّةٌ تُبيّن فوائد شُرب الماء والليمون على الريق، ولكن هذا المَشروب يتكوّن بشكلٍ أساسيٍّ من الماء المُضاف إليه بعض شرائح الليمون، ممّا يعني أنّه يَجمع بين كُلٍّ من فوائد الماء والليمون معاً، فالماء يُمكن أن يُساعد على خسارة الوزن وذلك من خلال زيادة الشُعور بالامتلاء، وتَعزيز عملية الأيض، وتحسين المزاج والذاكرة، كما يُساعد على تخفيف الإمساك، ويُرفع من كفاءة أداء التمارين الرياضية،في حين يَنتمي الليمون لمجموعة الفواكه؛ التي تُعرف بأنّها خيارٌ صحيٌ دائماً، وهو يحتوي على العديد من المُركبات الكيميائية النباتيّة، ويتَميَّز بانخفاض مُحتواه من السُكر، وعلى الرُغم من أنَّ كمية المُركبات الكيميائيّة النباتية التي يُمكن الحصول عليها من الليمون قليلة، إلّا أنَّ تناوله مع الأطعمة النباتية الأخرى التي تحتوي على كميّاتٍ جيدة من هذه المُركبات يُعدُّ طريقةً صحيّة في الحصول على نظامٍ غذائيّ أفضل. فوائد الماء الدافئ مع الليمون على الريق يمكن أن يُوفر هذا المشروب نفس الفوائد التي تمَّ ذكرها سابقاً؛ حيث يُمكن شُرب الماء مع الليمون، سواء أكان بارداً أو دافئاً.فوائد شرب الماء مع شرائح الليمون تُضاف شرائح الليمون عادةً لإضفاء نكهةٍ مُستساغة للماء وزيادة الكمية المُستهلكة منه، كما قد يساعد ذلك على إضافة بعض العناصر الصحية للماء مثل فيتامين ج، ومُضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، ومن الجدير بالذكر أنّ شُرب الماء مع شرائح الليمون خلال تناول الأطعمة الغنيّة بالحديد يُساهم في تعزيز امتصاص الحديد منها. أضرار الماء والليمون درجة أمان الماء والليمون يُعد شُرب الماء مع الليمون آمناً. محاذير استخدام الماء والليمون يُعرف الليمون بأنَّه شديد الحمُوضة، وبالتالي قد يُسبّب استهلاكُه بشَكلٍ دائمٍ حدوث بعض الضرر في الأسنان، إلا أنَّ هذه المُشكلة يُمكن حلُّها ببساطة من خلال شُرب الماء والليمون باستخدام قشة الشرب (بالإنجليزية: لتجنّب مُلامسته للأسنان، بالإضافة إلى غسل الفم بالماء بعد تناوله لتخفيف هذه الآثار الجانبية، كما يُفضل الانتظار بعد تناوله مُدة ساعة قبل تنظيف الأسنان بالفُرشاة وذلك لأنَّ تنظيفها ضمن بيئةٍ حامضيّةٍ قد يؤذي مينا الأسنان .

مادا سيحدت لجسمك اذا تناولت الماء والليمون على الريق بشكل متواصل