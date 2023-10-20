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هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من أمراض عديدة ... تعرف عليها

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عدن - ياسمين التهامي - هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من أمراض عديدة ... تعرف عليها

الجمعة 20 اكتوبر 2023 الساعة 04:15

تحدث أستاذ ودكتور سعودي شهير، عن مشروب يقلل تهيج القولون العصبي والتغيرات الهضمية، والتخمة وعسر الهضم والإمساك.

 

وقال الأستاذ الدكتور فهد الخضيري : "عندما تشعر بتغيرات هضمية وارتباك أو اضطراب وتهيّج قولون عصبي ( أو تخمة، وعسر هضم وإمساك ... الخ) ".وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، رصدها "المشهد اليمني" : "لازم تصنع لك مشروب أعشاب دافئة بالليمون، أو عصير برتقال باللب والألياف والليمون ، أو أي مشروب حار (أو شاي أخضر) تضيف إليه ليمون وقرفة وبابونج أو أي أعشاب وقليل من الكمون المطحون والكركم "

 

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موجود بكل منزل .. هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من مرض يقتلك ببطئ

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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