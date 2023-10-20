عدن - ياسمين التهامي - هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من أمراض عديدة ... تعرف عليها

الجمعة 20 اكتوبر 2023 الساعة 04:15

تحدث أستاذ ودكتور سعودي شهير، عن مشروب يقلل تهيج القولون العصبي والتغيرات الهضمية، والتخمة وعسر الهضم والإمساك.

وقال الأستاذ الدكتور فهد الخضيري : "عندما تشعر بتغيرات هضمية وارتباك أو اضطراب وتهيّج قولون عصبي ( أو تخمة، وعسر هضم وإمساك ... الخ) ".وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، رصدها "المشهد اليمني" : "لازم تصنع لك مشروب أعشاب دافئة بالليمون، أو عصير برتقال باللب والألياف والليمون ، أو أي مشروب حار (أو شاي أخضر) تضيف إليه ليمون وقرفة وبابونج أو أي أعشاب وقليل من الكمون المطحون والكركم "

.

موجود بكل منزل .. هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من مرض يقتلك ببطئ