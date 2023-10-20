عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي سعودي يقلب حياة المقيمين رأساً على عقب..لن يناموا هذه الليلة عند سماعه..تفاصيل

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محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع