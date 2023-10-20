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عدن - ياسمين التهامي - للصلع محلول سحري في كل منزل يساعد على إنبات الشعر خلال أسبوع واحد.. جربه بنفسك

يعاني عدد كبير من الأشخاص سواء من النساء أو الرجال من الصلع وتساقط الشعر، وفي هذه الحالة يكون أفضل اختيار هو الاعتماد على الطرق الطبيعية في التخلص من الصلعاء التي تسبب ازعاج كبير، وذلك لتكون أفضل من المواد الكيميائية التي قد تسبب خطورة كبيرة على الشعر والبشرة.

محلول سحري للتخلص من الصلع يمكن القضاء على الصلعاء بشكل كبير وذلك من خلال تحضير محلول سحري في المنزل، على أن يكون ذلك من خلال مكونات طبيعية 100%، على أن تكون النتيجة مضمونة بشكل كبير، وذلك من الأفضل ان يتم المواظبة على استخدامه، وسوف نلاحظ الفرق في وقت قصير وذلك نلاحظ أن الفراغات اختفت وشعرك أصبح كثيفاً.

تحضير محلول انبات الشعر يمكن أن يتم تحضير هذا المحلول المميز من خلال اتباع ما يلي. - في البداية يتم احضار ملعقة صغيرة من القرنفل، كوب من الماء، حبة من البطاطس.

- بعد ذلك يتم وضع كمية من القرنفل على الماء، على أن يتم رفع هذا الخليط على الماء لمدة ثلاث دقائق ثم قومي بتغطيته واتركيه حتى يبرد تماماً.

- ثم يتم العمل على اعداد عصير البطاطس عن طريق غسلها وبشرها بقشرتها ثم عصرها واستخراج المياه. - يتم اضافة كمية من ماء البطاطس على ماء القرنفل بعد تصفيتها واخلطيهم جيدًا ثم ضعي الخليط في بخاخ واستخدمي في تغذية فروة رأسك عن طريق عمل مساج لها لمدة ثلاث دقائق.

- في الخطوة الاخيرة يتم العمل على مزجن لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء فقط وكرري مرتين كل أسبوع.وداعاً للصلع محلول سحري في كل منزل يساعد على إنبات الشعر خلال أسبوع واحد.. جربه بنفسك!