شكرا لقرائتكم خبر عن لتخلص من انسداد الشرايين وإرتفاع ضغط الدم والكولسترول ،4'ملاعق صباحاً تهديد صحتك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليوم سنقدم لكم من كله لك شراباً طبيعياً يفتح الشرايين ويخفض ضغط الدم والكوليسترول. المكونات: علبة من البايكنغ صودا (الكربونات) 5 إلى 6 باقات من البقدونس 1 كغ من الليمون الحامض 12 كوب من الماء التعليمات: في البداية اغسلوا الليمون الحامض بالماء البارد ومن ثم املأوا وعاءً بالماء الساخن وضعوا الليمونات الحامضة فيه والكاربونات واتركوها جميعاً مدة ساعة. اغسلوا البقدونس وافرموه ثم أضيفوه إلى الخليط واطهوا المكونات كلها مدة 2-3 ساعات على نار هادئة . وحالما يجهز الشراب، اسكبوا الخليط في وعاء واحف ظوه في البراد .

كانت هذه تفاصيل خبر لتخلص من انسداد الشرايين وإرتفاع ضغط الدم والكولسترول ،4'ملاعق صباحاً تهديد صحتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.