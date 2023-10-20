شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعت السفارة السعودية لدى بيروت رعاياها اليوم الأربعاء للتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد في لبنان حاليا الأراضي اللبنانية فورا إثر التطورات الجارية جنوبي البلاد.https://twitter.com/KSAembassyLB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714647829052871078%7Ctwgr%5E65a13af65b4bdc1d9e66530b38e9e39fe133c2bf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1504896-D8A7D984D8B3D981D8A7D8B1D8A9-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D984D8AFD989-D8A8D98AD8B1D988D8AA-D8AAD8AFD8B9D988-D8B1D8B9D8A7D98AD8A7D987D8A7-D984D984D8AAD982D98AD8AF-D8A8D982D8B1D8A7D8B1-D985D986D8B9-D8A7D984D8B3D981D8B1-D988D985D8BAD8A7D8AFD8B1D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D8A7D8B6D98A-D8A7D984D984D8A8D986D8A7D986D98AD8A9-D8A8D8B4D983D984-D981D988D8B1D98A%2Fجدير بالذكر أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد توترا كبيرا منذ إطلاق حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في فلسطين يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكان الحزب قد أكد مقتل أكثر5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من مغبة التدخل.

المصدر: RT.