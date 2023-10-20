شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة إزالة البقع السوداء من الجسم والوجه نهائياً ومن أول استخدام مع الخلطة السحرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من مشكلات الجلد الشائعة ظهور البقع الداكنة وخاصة لدى النساء، وتسمى أيضا بتصبغات الجلد، وتكون أكثر المشاكل إحراجا لدى الفتيات والنساء، فتؤثر على نفسيتهم بطريقة سلبية، وتظهر هذه البقع السوداء على الجلد لعدة عوامل منها، يجب معرفتها لتجنب ظهورها فتظهر الفتيات والنساء بجسم أكثر بياضا، وينصح خبراء التجميل بحل تلك المشكلة بالوصفات والخلطات الطبيعية وعدم اللجوء إلى الطرق المستخدم بها المواد الكيميائية لما لها من تأثير ضار وخطير على الجلد.إزالة البقع من الجسم

تحتوى وصفة زيت البرتقال على فيتامين هام جدا للجلد والبشرة عامة وهو فيتامين E، وهذا الفيتامين يعمل على القضاء على البقع السوداء، وتوحيد لون الجلد، وإزالة الجلد الميت نهائيا، وذلك لأنه يحتوى على مضادات البكتيريا، وهذه الوصفة ليس لها أى آثار جانبية على البشرة، لأن مكوناتها طبيعية وآمنة، ومتوفرة فى كل منزل فبذلك تكون غير مكلفة، نحتاج فقط ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال، وملعقتين كبيرتين من زيت البرتقال، ثم نقوم بخط عصير البرتقال مع زيت البرتقال، لتكوين خليط متجانس، ثم يوضع هذا الخليط على الأماكن الداكنة، وتدلك لمدة 5 دقائق، يترك الخليط على البشرة لمدة ثلاثون دقيقة على الأماكن المراد تفتيحها، ثم يغسل الجسم بالماء الفاتر، وترطب تلك المنطقة بكريم مناسب، يمكن تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع، وذلك لتفتيح الأماكن الداكنة والقضاء على البقع السوداء وتوحيد لون الجلد.إزالة البقع السوداء

يجب علينا الاعتناء والاهتمام بالبشرة فلها مشاكل مثلها مثل أعضاء الجسم، ويتسبب نقص الفيتامينات في الجسم إلى ظهور البقع السوداء على الجلد، وأيضا يسبب التوتر النفسى والمشاكل النفسية بالسلب على صحة الجلد، وأيضا التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة ولفترات طويلة يعمل على ظهور تصبغات الجلد، استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على مركبات كيميائية تؤثر أيضا على الجلد وصحته، التغيرات الهرمونية في الجسم وخاصة لدى النساء، تناول بعض الأدوية، الحمل المتكرر..