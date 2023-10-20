شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نصائح للوقاية من نزلة البرد القاتلة .. احذر إصابتك بتلك الأعراض تؤدي إلى الوفاة على الفور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتاج الأفراد من مختلف الأعمار في تلك الفترة من موسم الشتاء البارد لمعرفة نصائح للوقاية من نزلة البرد القاتلة حيث أنه قد يظن الكثيرين أن نزلة البرد هي مجرد إصابة عابرة وتمر سريعًا، ويجهل الكثير كيفية التفريق بين نزلات البرد العادية أو نزلات البرد التي تكون قاتلة حسب ما أوضح العديد من الأخصائيين في مختلف دول العالم.نصائح للوقاية من نزلة البرد القاتلة

أوضح الأطباء حول العالم إجابات كثيرة حول متى تكون نزلة البرد قاتلة، لتبيه الأفراد جميعًا في حالة التقلبات الجوية التي تعيشها البلاد في تلك الفترة من العام، فأشار أحد اخصائي الأمراض المُعدية أن نزلات البرد والإنفلونزا مرض شديد ومُعدي ولابد من أخذها على مُحمل الجد دون تهاون.وأشارت الكثير من الاحصائيات أن الإنفلونزا تسببت في وفاة أكثر من ألفين حالة في الولايات المتحدة فقط في هذا الشتاء، فقال أحد الخبراء ويدعى تايغ ” “أسوأ أمر هم أولئك الذين لم يصابوا بالإنفلونزا أبدا، فهم سيكونوا عرضة لأعراض أسوأ مما هي معتادة في نزلات البرد العادية”.، و”ينبغي أن تحذر عندما تبدأ علاجات الإنفلونزا في عدم الاستجابة وتستمر ارتفاع درجات الحرارة وتستمر الأوجاع العميقة في الجسم ونسبة إرهاق أكبر، أنت إذن أمام خطر كبير”.أعراض الإنفلونزا القاتلة

إذا لم يتعافى الفرد من نزلة البرد التي يعاني منها في غضون أسبوع، فأنه يصبح أمام نوع من الإنفلونزا أخطر بكثير، من الممكن أن يتسبب في وفاته، حيث أن أعراض الإنفلونزا القاتلة هي :

ـ عدم الاستجابة للعلاج، واستمرار الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.

ـ الاحساس بوجود آلام في كافة عضلات الجسم.

ـ وجود قشعريرة متقطعة.

ـ الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

ـ عدم التعافي من نزلة البرد في خلال أسبوع.

ـ ظهور بعض المضاعفات الأكثر خطورة على المصابين..