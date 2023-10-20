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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناول هذه الفاكهة اللذيذة يومياً تبعد السموم وتمنع تشكل الحصى وتخفف آلام المفاصل, مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين في المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 فان زواج بنات السعودية من اجنبي اصبـح ممكنا. الأناناس من أكثر الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية والفوائد الصحية، حيث يحتوي الأناناس على كميات كبيرة من الفيتامينات في هذا المقال سنعرفك على أهم فوائد الأناناس الصحية إن تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم، والبقايا غير المرغوب فيها، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم.الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية، لذا فهو يقلل من علامات الـ”سيليولايت” ويشد الجلد. تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من “الإمساك”. الأناناس غني بفيتامين C وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ كولاجين وإعطاء الجلد المرونة الطلوبة، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظتناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم، ومن ثم يسمح بوصول الأوكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل. الأناناس لديه خاصية مضادة للالتهابات، ومن ثم فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضاً. يدر البول، ويمنع تشكل الرمل والحصى في الكلى والمثانة والمجاري البولية كلها..

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