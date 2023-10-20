شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد رمضان يوجه رسالة غاضبة وشديدة اللهجة إلى الجيوش العربية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو يعبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى جميع الجيوش والحكومات العربية.وطالب رمضان النشطاء الذين يدعون إلى نشر القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية للعالم الغربي، بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من شعوب وحكومات البلاد العربية وجيوشها، مشيرا إلى أن الدول العربية تمتلك العدة والعتاد اللازمين لدخول الحرب.

وقال رمضان في الفيديو: "عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟، صوتنا يوصل لبلادنا!، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها، هنستخدمها متى أسلحتنا وجيوشنا؟".

وشدد الفنان المصري، على أن الشعب العربي لا يحتاج إلى أحد من الغرب للدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الطلبات "قمة الجبن"، مشددا على ضرورة التحرك العربي للدفاع عن النفس.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيل وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليhttps://arabic.rt.com/world/1504991-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/?utm_source=popular&utm_medium=block.