شكرا لبحثكم عن خبر صباح السبت .. نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تقيم ندوة بمناسبة عيد ١٤ أكتوبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفالاً بالذڪرى الـ 60 لثورة 14 أكتوبر الخالدة ..

نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تستضيف الاعلامي السبتي والنقابي مسعود والشاعر عبدالله

العاصمة عدن/خاص

تنظم نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بعد غدا "السبت" ندوة علمية مكرسة للاحتفاء بالذكرى الـ60 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.

وتناقش الندوة عدد من المحاور الهامة منها ورقة حول "دور الصحافة بحضرموت في مساندة الثورة" يقدمها الأستاذ سعيد سبتي، نائب النقيب، واحد ابرز الصحفيين المخضرمين بمحافظة حضرموت، فيما يقدم الكاتب الصحفي والمهتم بتوثيق الحركة النقابية في الجنوب الأستاذ جمال مسعود الورقة الثانية عن "الارهاصات الاولى للحركة النقابية في التهيئة للثورة" .

كما تستعرض الندوة، التي ستقام صباحاً، في مقر النقابة بمديرية التواهي في العاصمة عدن، قراءات من شعر الثورة والاستقلال للشاعر الكبير والمعروف عبدالله عبدالكريم، عن "أثر الأغنية الوطنية في اذكاء روح الثورة" .

ودعا نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، عيدروس باحشوان، المهتمين، إلى الحضور والمشاركة في هذه الندوة الهامة التي تقام تخليدا لذكرى أكتوبر المجيدة.